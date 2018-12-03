Конкурсанты «Живой классики» могут записать аудиоспектакли для коррекционных школ

В Псковской области участники конкурса «Живая классика» могут записать аудиоспектакли для учащихся коррекционных школ III-IV вида. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

За годы проведения конкурса «Живая классика» кураторы в разных регионах России сошлись во мнении, что участники обладают схожими личностными качествами, такими как развитый эмоциональный интеллект, критическое мышление, креативность, склонность к сотрудничеству. Суперфиналистка конкурса «Живая классика» 2018 Варвара Яковлева и победитель московского конкурса 2018 Фёдор Лысиков решили возглавить этот проект.

Любая коррекционная школа III-IV вида, вне зависимости от того, в каком городе она находится, может принять участие в проекте. Для этого необходимо оставить заявку по этой форме. Проект будет реализован при поддержке генерального спонсора конкурса «Живая классика» 2019 – ГК «Просвещение».

Всего планируется записать около 70 аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей.