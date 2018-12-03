Жители Псковской области почтили память неизвестного солдата

Череда торжественно-памятных мероприятий состоялась в Псковской области, 3 декабря, в честь Дня неизвестного солдата. Центральное событие прошло в Пскове, у Могилы Неизвестного солдата. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Чтобы вспомнить подвиг павших в годы Великой Отечественной войны, у памятного знака собрались руководители органов власти, воины Псковского гарнизона, ветераны, представители общественных и молодежных организаций.

Торжественное мероприятие началось с митинга. К псковичам обратились руководители органов власти города, регионального отделения Российского военно-исторического общества и члены поискового движения.

Память о воинской доблести и бессмертном подвиге погибших воинов, чьи имена остались неизвестными, присутствующие почтили минутой молчания. После этого к памятнику были возложены цветы, венки и гирлянда воинской славы.

Напомним, что памятная дата — День неизвестного солдата — была установлена Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1–1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ 5 ноября 2014 года.