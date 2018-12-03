Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Жители Псковской области почтили память неизвестного солдата

3 декабря 2018 года, 15:04

Череда торжественно-памятных мероприятий состоялась в Псковской области, 3 декабря, в честь Дня неизвестного солдата. Центральное событие прошло в Пскове, у Могилы Неизвестного солдата. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Чтобы вспомнить подвиг павших в годы Великой Отечественной войны, у памятного знака собрались руководители органов власти, воины Псковского гарнизона, ветераны, представители общественных и молодежных организаций.

Торжественное мероприятие началось с митинга. К псковичам обратились руководители органов власти города, регионального отделения Российского военно-исторического общества и члены поискового движения.

Память о воинской доблести и бессмертном подвиге погибших воинов, чьи имена остались неизвестными, присутствующие почтили минутой молчания. После этого к памятнику были возложены цветы, венки и гирлянда воинской славы.

Напомним, что памятная дата — День неизвестного солдата — была установлена Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1–1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ 5 ноября 2014 года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Конкурсанты «Живой классики» могут записать аудиоспектакли для коррекционных школ
В борьбе за имя для аэропорта Пскова побеждает княгиня Ольга
Росгвардия проверила, как псковские охотники соблюдают правила обращения с оружием
Зимний учебный период начался в 76-й десантно-штурмовой дивизии
Гала-шоу «Модной революции» пройдёт в Пскове 16 декабря
В Пскове названы имена победителей конкурса чтецов по системе Брайля
Ольга Ванаг: Незаменимость и удобство холдера для документов я полностью испытала на себе
Опасные отходы утилизировали в красногородском детском саду благодаря прокуратуре
Полиция просит помощи в поисках пропавшего без вести псковича Валентина Ефремова (ФОТО)

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
3 декабря 12:26

После бала

Чем запомнится первый международный медиафорум в Пскове

Общество / Семья
30 ноября 08:56

Деньгами и землёй

Как поддерживают семьи с детьми в Псковской области (ИНФОГРАФИКА)

Общество / Закон
30 ноября 10:06

Миллионы миллионов

Четыре компании разделили в Псковской области рынок школьного питания