Росгвардия проверила, как псковские охотники соблюдают правила обращения с оружием

Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Охота». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В рамках мероприятия было проверено 39 владельцев охотничьего оружия. Нарушений законодательства не выявлено.

Всего в текущем году проведено три подобных мероприятия. Проверено 124 охотника, выявлено 15 фактов нарушения правил оборота гражданского оружия. Все правонарушители привлечены к административной ответственности. Изъято 14 единиц огнестрельного оружия.

Также в ходе мероприятий сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.