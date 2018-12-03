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Общество

Росгвардия проверила, как псковские охотники соблюдают правила обращения с оружием

3 декабря 2018 года, 13:00

Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Охота». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В рамках мероприятия было проверено 39 владельцев охотничьего оружия. Нарушений законодательства не выявлено.

Всего в текущем году проведено три подобных мероприятия. Проверено 124 охотника, выявлено 15 фактов нарушения правил оборота гражданского оружия. Все правонарушители привлечены к административной ответственности. Изъято 14 единиц огнестрельного оружия.

Также в ходе мероприятий сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.

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