Зимний учебный период начался в 76-й десантно-штурмовой дивизии

3 декабря ранним утром в Пскове состоялся торжественный митинг, посвященный началу нового учебного периода вооружённых сил Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Командир 76-ой дивизии, обращаясь с напутственным словом к воинам-десантникам, отметил, что зимний период обучения не самый простой и будет сопряжён с проведением учений. От лица командования он поздравил военнослужащих, пожелав, чтобы они подтвердили положение и статус одного из лучших соединений десантных войск.

От лица администрации Псковской области Игорь Виноградский поздравил военнослужащих с началом учебного года, также подчеркнув, что данное воинское соединение постоянно занимает лидирующие позиции в воздушно-десантных войсках.

Заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев поздравил с новым учебным периодом личный состав дивизии отметив, что дивизия всегда являлась достойным примером патриотизма, верности присяге, большой самоотдачи и мужества и пожелал гвардейцам-десантникам крепкого здоровья и успехов в боевой подготовке.

Завершился митинг торжественным прохождением под военные марши всех воинских частей, входящих в состав 76-ой десантно-штурмовой дивизии.