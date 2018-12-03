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Общество / Мода

Гала-шоу «Модной революции» пройдёт в Пскове 16 декабря

3 декабря 2018 года, 11:32

16 декабря в торговом комплексе «ПИК-60» состоится новогоднее гала-шоу проекта «Модная революция». Участницы и партнеры проекта традиционно выйдут на сцену с модным дефиле.

«Модная революция» - совместный проект газеты «Псковская правда» и торгового комплекса «ПИК-60» - в начале следующего года отметит свое десятилетие. Первый выпуск «Модной революции» вышел в феврале 2009 года. С тех пор на проекте переодели несколько сотен псковичек и жителей области. У многих участниц после проекта произошли счастливые изменения в жизни.

Полтора года назад на проекте «Модная революция» появился новый главный стилист Елена Новичкова. 

Участницы гала-шоу.
Фото Татьяны Родиной.
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