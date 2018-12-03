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Общество

В Пскове названы имена победителей конкурса чтецов по системе Брайля

3 декабря 2018 года, 10:36

В Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих прошел конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля «Мы постигаем мир прикосновеньем». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Все участники конкурса справились с заданием. Жюри учитывало скорость, правильность и выразительность чтения. Для чтения были предложены отрывок из повести Валентины Осеевой «Динка прощается с детством» и стихотворение в прозе Ивана Тургенева «Маша».

В номинации «Лучший чтец по системе Брайля среди молодёжи» победителем стала Ольга Александрова (8 класс); на втором месте — Елизавета Волкова (11 класс); третье место занял Илья Федоров (8 класс).

В номинации «Лучший чтец по системе Брайля среди старшего поколения» победителем стала Анна Шепилова (г. Печоры); на втором месте — Елена Голикова (г. Печоры); на третьем — Наталья Мырзина (г. Псков).

Победителей конкурса наградили дипломами. Всем участникам были вручены памятные подарки.

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