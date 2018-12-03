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Общество

Ольга Ванаг: Незаменимость и удобство холдера для документов я полностью испытала на себе

3 декабря 2018 года, 10:16

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Мастер Ольга Ванаг для любителей путешествовать, которым не сидится на месте и приходится возить с собой целую кипу документов и билетов, приготовила функциональные холдеры для документов, выполненные в технике скрапбукинга.

Фото предоставлено Ольгой Ванаг.

Скрапбукингом я занимаюсь с 2014 года. Этим летом моя подруга собиралась в отпуск на море и всё время сокрушалась, что боится забыть какие-нибудь документы, хоть и складывает их в один пакетик. К тому же из пакетика неудобно всё доставать при предъявлении, да и некрасиво. Я задумалась. Ведь действительно, в магазинах огромное количество обложек для паспортов, для свидетельств о браке и рождении, файлы для других документов, но чтобы все документы в одной обложке – такого нет. Я уж не говорю о красоте.

Ольга Ванаг,
мастер
Фото предоставлено Ольгой Ванаг.
Мастер решила сделать такую вещицу сама. Подумала, поработала и, вот он – холдер для документов. По размеру он немногим больше кошелька, но вмещает в себя все документы.

- Подруга поехала счастливая, даже билеты поместились, - говорит мастер. -А я сделала такой же для себя, и это был первый, так сказать, мой «сапог». Так как за 4 года увлечения скрапбукингом я ничего не сделала для себя. Незаменимость и удобство холдера для документов я полностью испытала на себе. Теперь не забываю документы дома.

Фото предоставлено Ольгой Ванаг.
Холдеры, созданные руками мастера Ольги Ванаг, можно будет приобрести на ярмарке «ART-ель». Также вас ждут фотоальбомы, шкатулки «Мамины сокровища», обложки для документов, блокноты, рамки для фото, новогодние шары и мыло.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

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В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART- ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона.

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