Ольга Ванаг: Незаменимость и удобство холдера для документов я полностью испытала на себе

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Мастер Ольга Ванаг для любителей путешествовать, которым не сидится на месте и приходится возить с собой целую кипу документов и билетов, приготовила функциональные холдеры для документов, выполненные в технике скрапбукинга.