Опасные отходы утилизировали в красногородском детском саду благодаря прокуратуре

По требованию прокурора Красногородского района устранены нарушения закона в сфере обращения с опасными отходами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в нарушение требований законодательства об отходах производства и потребления в МБДОУ «Красногородский детский сад «Колосок» не велся учет количества образованных, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам отходов I класса опасности, в частности люминесцентных ламп, паспорта на данные отходы не составлялись.

В этой связи прокурором района в адрес заведующей МБДОУ «Красногородский детский сад «Колосок» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, отходы взяты на учет и опасности не представляют.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.