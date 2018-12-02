Полиция просит помощи в поисках пропавшего без вести псковича Валентина Ефремова (ФОТО)

Разыскивается житель Пскова Ефремов Валентин Валентинович, 1973 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В 2009 году родственники утратили с ним связь. И до сих пор о местонахождении мужчины ничего не известно.