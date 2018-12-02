Сергей Мусиенко: Карате – это путь, по которому идут всю жизнь, укрепляя дух и закаляя тело

В Пскове стартовали Чемпионат и Первенство Пскова по каратэ, посвящённый Дню Воинской Славы России (Олимпийский вид спорта, правила WKF). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В соревнованиях принимают участие спортсмены из Пскова, Псковской области, Великого Новгорода, Латвии в возрасте от 6 лет.
От имени главы Пскова Ивана Цецерского участников соревнований поприветствовал депутат Псковской городской Думы Сергей Мусиенко. Он подчеркнул, что карате - это путь, по которому идут всю жизнь, укрепляя дух и закаляя тело, открывая новые способности: «Это не просто спорт, это часть и образ жизни, позволяющая стать каждому человеку, смелым, сильным и отважным».
По результатам чемпионата лучших спортсменов наградят медалями и кубками.
Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков».
Сергей Мусиенко поблагодарил тренеров за большой вклад в развитие данного вида спорта, за профессиональный подход к каждому ученику, спортсменам пожелал успешных выступлений, а зрителям - красивого праздника спорта.