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Спорт

Сергей Мусиенко: Карате – это путь, по которому идут всю жизнь, укрепляя дух и закаляя тело

2 декабря 2018 года, 10:20

В Пскове стартовали Чемпионат и Первенство Пскова по каратэ, посвящённый Дню Воинской Славы России (Олимпийский вид спорта, правила WKF). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Пскова, Псковской области, Великого Новгорода, Латвии в возрасте от 6 лет.

По результатам чемпионата лучших спортсменов наградят медалями и кубками.
Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков».
От имени главы Пскова Ивана Цецерского участников соревнований поприветствовал депутат Псковской городской Думы Сергей Мусиенко. Он подчеркнул, что карате - это путь, по которому идут всю жизнь, укрепляя дух и закаляя тело, открывая новые способности: «Это не просто спорт, это часть и образ жизни, позволяющая стать каждому человеку, смелым, сильным и отважным».

Сергей Мусиенко поблагодарил тренеров за большой вклад в развитие данного вида спорта, за профессиональный подход к каждому ученику, спортсменам пожелал успешных выступлений, а зрителям - красивого праздника спорта.

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