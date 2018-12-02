Сергей Мусиенко: Карате – это путь, по которому идут всю жизнь, укрепляя дух и закаляя тело

В Пскове стартовали Чемпионат и Первенство Пскова по каратэ, посвящённый Дню Воинской Славы России (Олимпийский вид спорта, правила WKF). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Пскова, Псковской области, Великого Новгорода, Латвии в возрасте от 6 лет.