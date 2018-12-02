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Общество

Пользоваться поврежденными розетками опасно – областное МЧС

2 декабря 2018 года, 10:16

Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования – одна из самых распространенных причин возникновения пожаров в домах.

В связи с этим ГУ МЧС России по Псковской области напоминает о мерах предосторожности при эксплуатации электрических приборов, в соответствии с которыми запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе, легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.

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