В Псковском кремле возводят лестницы для подъёма туристов на стены

В Довмонтовом городе и в северной части Кремля возводятся лестницы для подъёма на стены. На крепостных стенах производится ремонт деревянных перил и устанавливается ограждающая сетка для безопасного прохода туристов. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В дальнейшем Псковский музей планирует организовать экскурсионные маршруты по Кремлю с подъемом на боевые ходы. Туристы увидят Псковский кремль с новых ракурсов. Заглянув в бойницы, что на крепостной стене, псковичи и гости города смогут по-новому взглянуть на Завеличье и Запсковье.

В северной части Кремля завершается работа по возведению кровли на участке западной стены, которая была сорвана ураганным ветром в 2015 году. Продолжается ремонт смотровой площадки, с которой открывается вид на устье Псковы, Высокую и Плоскую башни.

Уже закончены работы по замене сгнившей деревянной лестницы - подъема от башни Святых ворот и деревянной кровли над палаткой над Великими (Троицкими) воротами.