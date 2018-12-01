В Псковской области запретили выход и выезд на лед Чудского, Псковского и Теплого озер

В соответствии с распоряжением региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности выход населения и выезд автотранспорта на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер с 30 ноября запрещён. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Данные меры предприняты в связи с процессом становления льда на данных водоёмах и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах.

В Гдовском, Печорском и Псковском районах будет установлен местный уровень реагирования, связанный с данным запретом, и организована работа оперативных подвижных групп по контролю за соблюдением порядка выхода людей и выезда транспорта на лед озер.

В населённых пунктах, расположенных неподалеку от данных водоемов, для работы по контролю за ситуацией, разместятся временные посты УГИБДД Управления МВД России по Псковской области и МЧС России по Псковской области. Кроме того, планируется проведение рейдов с целью недопущения проезда автотранспорта на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр.