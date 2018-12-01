Ударившая ножом сожителя в грудь великолучанка на два года отправится в тюрьму

В Великих Луках горожанка осуждена за умышленное причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью.

Как установлено в ходе следствия, в Великих Луках в конце сентября в квартире дома по улице 3-й Ударной Армии во время распития спиртного между сожителями произошел конфликт. В результате, 46-летняя неработающая великолучанка кухонным ножом нанесла несколько ударов в грудь своему сожителю. Мужчину госпитализировали. Сотрудники полиции задержали подозреваемую по горячим следам.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Суд назначил фигурантке два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.