Ярмарку выходного дня в Пскове перенесли с улицы Пушкина на Центральный рынок

В связи с обращениями граждан с 1 декабря ярмарку выходного дня в Псковеперенесли на территорию Центрального рынка (ул. Воровского, 6). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета. Напомни, ранее ярмарка проходила на улицах Пушкина и Карла Маркса, для ее проведения перекрывали автомобильное движение.

О переносе ярмарки 29 ноября подписано соответствующее постановление администрацией города. Как сообщили в отделе потребительского рынка и услуг администрации, режим работы ярмарки выходного дня на Центральном рынке: каждая суббота с 8:00 до 16:00.