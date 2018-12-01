На автовокзале Пскова почти сутки закрыт туалет

Туалет на автовокзале Пскова закрыт. Сообщение об этом появилось в официальной группе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» накануне в 15:27. Также сообщается, что информация о возобновлении работы санузла появится дополнительно. Судя по ее отсутствию, туалет закрыт до сих пор.

Причиной стала аварийная ситуация - прорыв трубы.

«Просим пассажиров учесть данное обстоятельство при планировании поездок и отнестись к ситуации с пониманием», - просят на автопредприятии.

Добавим, ранее новый директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец дал «Псковской правде» эксклюзивное интервью, рассказав, что необходимо для обновления парка автобусов, сколько должен стоить проезд и останется ли безлимитный проездной.