Презентация книги «Пушкин на каждый день» состоится в Пскове 5 декабря

5 декабря в 15.00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Вокзальная, д. 48) пройдет презентация книги псковского литературного критика, прозаика Валентина Яковлевича Курбатова «Пушкин на каждый день». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В 2019 году Россия будет отмечать большой юбилей – 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Сборник вышел в преддверии этой даты в 2018 году в издательстве «Красный пароход» (г. Москва).

В издание вошли статьи разных лет о поэте, литературоведческие прочтения пушкинских произведений, письма и записи разговоров автора с хранителем Пушкиногорья Семеном Степановичем Гейченко, стихи, эссе и размышления о творчестве. Издание прекрасно дополнено работами известного фотографа Юрия Белинского.