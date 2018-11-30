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Общество

«Псковпассажиравтотранс» не имеет задолженности по заработной плате перед работниками

30 ноября 2018 года, 17:02

ГППО «Псковпассажиравтотранс» в полном объеме выплатило всем категориям работников заработную плату за октябрь. Об этом «Псковской правде» сообщили на предприятии.

Выплата началась 15 ноября, деньги были перечислены основным категориям работников.

Всего за октябрь работникам выплачено более 30 млн рублей, в том числе из собственных средств предприятия 16,3 млн рублей. Большую помощь в расчетах с работниками оказало своевременное перечисление субсидий от администрации Псковской области. Оперативно средства предприятию перечислили: Гдовский, Пушкиногорский, Пустошкинский, Печорский районы. Своевременное перечисление субсидий от муниципалитетов позволяет выплачивать зарплату работникам соответствующих районных филиалов в полном объёме в первую очередь.

По состоянию на 28 ноября предприятие рассчиталось со всеми работниками и не имеет задолженности по заработной плате.

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