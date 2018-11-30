Участники первого Псковского медиафорума приступили к разговору о медиа проектах

В рамках первого Псковского международного форума началась дискуссия на тему «Медиа проекты от идеи до реализации», передает корреспондент «Псковской правды».

На секции выступят и ответят на вопросы участников форума президент МОО «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге, главный редактор газета «АиФ-Петербург» Анна Клименко, корреспондент ИА REGNUM (председатель правления Новгородского областного отделения Союза журналистов России) Ольга Ларина.

Напомним, Псковский международный медиафорум под девизом «Новое время - новые медиа» стартовал в Пскове 29 ноября. Его главная цель — создать международную дискуссионную площадку для журналистов, специалистов по связям с общественностью, представителей власти, экспертного и делового сообщества. Форум поможет участникам познакомиться, наладить диалог, обменяться опытом, обсудить проблемы отрасли, презентовать успешные проекты.

Форум собрал ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нём участвуют гости из разных регионов России, а также из республики Беларусь, стран Прибалтики и других государств. Всего на форум прибыли более 350 человек из 6 государств и 24 регионов России.