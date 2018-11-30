Михаил Ведерников: Псковская область – естественный дипломатический центр

Собравшихся поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников и поблагодарил всех присутствующих за активное участие и вклад в общее дело.

- Получился хороший старт форума, который дает все предпосылки, чтобы стать ежегодным, - сказал глава региона. - Псковская область, в силу приграничного положения, это естественный дипломатический центр. Мы собрали международный профессиональный коллектив. Медиафорум может стать площадкой, где разные стороны могут лучше узнать друг друга. Мы поможем сформировать сильное профессиональное сообщество.

Также губернатор отметил, что в текущей ситуации СМИ зачастую приходится работать с последствиями вбросов. Он напомнил «утку» о своих якобы полетах в полпредство на вертолетах санавиации.

- Чем дальше в лес, тем злее волки, - констатировал глава региона. - Наша задача повысить конкурентоспособность правды.

Напомним, Псковский международный медиафорум под девизом «Новое время - новые медиа» стартовал в Пскове 29 ноября. Его главная цель — создать международную дискуссионную площадку для журналистов, специалистов по связям с общественностью, представителей власти, экспертного и делового сообщества. Форум поможет участникам познакомиться, наладить диалог, обменяться опытом, обсудить проблемы отрасли, презентовать успешные проекты.

Форум собрал ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нём участвуют гости из разных регионов России, а также из республики Беларусь, стран Прибалтики и других государств. Всего на форум прибыли более 350 человек из 6 государств и 24 регионов России.