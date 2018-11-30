Инна Горяева и Юлия Скорнякова: Наши подсвечники из шишек прекрасно

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Мастера Инна Горяева и Юлия Скорнякова приготовили для новогодней «АРТ-ели» открытки ручной работы, броши, плюшевые пледы и игрушки и новогодний декор, а том числе, так полюбившиеся их покупателям подсвечники.