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Общество

Инна Горяева и Юлия Скорнякова: Наши подсвечники из шишек прекрасно

30 ноября 2018 года, 18:00

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Мастера Инна Горяева и Юлия Скорнякова приготовили для новогодней «АРТ-ели» открытки ручной работы, броши, плюшевые пледы и игрушки и новогодний декор, а том числе, так полюбившиеся их покупателям подсвечники.

Фото предоставлено Инной Горяевой и Юлией Скорняковой.

Многим почитателям нашего творчества очень понравились подсвечники из шишек и засушенных фруктов. Заказывали их у нас не один раз.

Инна Горяева и Юлия Скорнякова, мастера
Фото предоставлено Инной Горяевой и Юлией Скорняковой.
По словам девушек, такой подсвечник является прекрасным подарком. Он передает атмосферу праздника и насыщает пространство ароматами Нового года.

- Впереди самый волшебный и сказочный праздник – Новый год! Тема новогоднего декора очень актуальна. А так как мы сами любим все необычное, сделанное своими руками с душой и любовью, то хотим поделиться этим и с другими, - отметили Инна и Юлия.

Фото предоставлено Инной Горяевой и Юлией Скорняковой.
Основной материал для новогоднего декора - это шишки, желуди, сухоцветы, корица, засушенные фрукты, новогодние шары. Природный материал девушки заготавливают сами в течение года:

- Идей у нас очень много, и хочется все воплотить в жизнь!

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

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