Инна Горяева и Юлия Скорнякова: Наши подсвечники из шишек прекрасно

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
Мастера Инна Горяева и Юлия Скорнякова приготовили для новогодней «АРТ-ели» открытки ручной работы, броши, плюшевые пледы и игрушки и новогодний декор, а том числе, так полюбившиеся их покупателям подсвечники.
Фото предоставлено Инной Горяевой и Юлией Скорняковой.
Многим почитателям нашего творчества очень понравились подсвечники из шишек и засушенных фруктов. Заказывали их у нас не один раз.
Инна Горяева и Юлия Скорнякова, мастера По словам девушек, такой подсвечник является прекрасным подарком. Он передает атмосферу праздника и насыщает пространство ароматами Нового года.
Фото предоставлено Инной Горяевой и Юлией Скорняковой.
- Впереди самый волшебный и сказочный праздник – Новый год! Тема новогоднего декора очень актуальна. А так как мы сами любим все необычное, сделанное своими руками с душой и любовью, то хотим поделиться этим и с другими, - отметили Инна и Юлия.
Основной материал для новогоднего декора - это шишки, желуди, сухоцветы, корица, засушенные фрукты, новогодние шары. Природный материал девушки заготавливают сами в течение года:
Фото предоставлено Инной Горяевой и Юлией Скорняковой.
- Идей у нас очень много, и хочется все воплотить в жизнь!
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.
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