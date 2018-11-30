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Общество

Областное МЧС рассказало, какой будет погода в декабре в Псковской области

30 ноября 2018 года, 13:02

Среднемесячная температура воздуха в декабре ожидается на 1-1,5 гр. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС. С ниже климатической нормы. Месячная сумма осадков будет находиться в пределах 80-120% от нормы. Осадки преимущественно в виде снега, в отдельные периоды в виде мокрого снега и дождя.

В первой половине месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах -2…-7 гр. С, в отдельные дни, при оттепелях, с повышением до -2…+3 гр. С. Преобладающие ночные температуры -5…-10 гр. С, в отдельные ночи с повышением до 0…-5 гр. С.

Во второй половине месяца дневные температуры прогнозируются -5…-10 гр. С, к концу месяца возможно понижение температуры до -15…-18 гр. С. Ночные температуры прогнозируются -11…-16 гр. С, к концу месяца возможно понижение температур до -18…-22 гр. С.

При смене атмосферных фронтов возможно усиление ветра до 15-18 м/сек, с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

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