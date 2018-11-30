Мошенница представилась сотрудницей банка и украла у великолучанки деньги с карты

Великолучанка, поддавшись на уловки неизвестной гражданки, лишилась денег. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

29 ноября жительнице Великих Лук, 1965 года рождения, на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей банка. Она заявила, что банковская карта великолучанки из-за возникших проблем заблокирована. И, якобы, для разблокирования карты необходимо уточнить ее реквизиты. Горожанка сообщила требуемые данные. А через некоторое время с ее карты было списано 18 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.