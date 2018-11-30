Мария Храмцова: Чувствую себя немножко волшебником

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
Мастер Мария Храмцова приготовила для покупателей новогодней «АРТ-Ели» сувенирное мыло ручной работы.
- Мыловарением я начала заниматься четыре года назад, когда под Новый год мне подарили мишку Тедди, сделанного из мыла и пахнувшего «детством». Удивило, как можно из обычного кусочка мыла сделать произведение искусства. Захотелось сделать подобное, - вспоминает Мария.
Девушка стала читать о способах изготовления мыла, маслах, красителях, отдушках, смотреть мастер-классы в Интернете. По ее словам, сувенирное мыло, изготовленное своими руками, может принять любую форму: сердечко, цветок, пирожное, любимые игрушки и герои мультфильмов и т.д. А смешивая разноцветные массы и используя различные методы декора, можно изготовить поистине уникальное мыло, которое станет не только украшением ванной комнаты, но и вызовет восхищение окружающих. Даже заливая одну и ту же форму, добавляя одни и те же масла и естественные добавки – овес, мед, шоколад, цветки календулы и т.п., невозможно сделать два одинаковых мыльца.
Фото предоставлено Марией Храмцовой.
- В итоге остановилась на создании мыла из специальной мыльной основы, продающейся в специализированных магазинах. В отличие от мыла, полученного промышленным путём, мыло ручной работы хуже мылится, поскольку входящие в состав мыльной основы ингредиенты более щадящие и мягкие. По той же причине оно быстрее и смыливается, чем промышленное мыло аналогичного веса, - рассказывает мастер.
Фото предоставлено Марией Храмцовой.
Мария отмечает, что ее любимыми формами для отлития мыльца являются пирожные, цветы и сердечки:
Фото предоставлено Марией Храмцовой.
- С ними я и экспериментирую, стараясь использовать только натуральные ингредиенты, пытаюсь добиться такой заливки, которая позволит более реалистично передать цветовую гамму мыльных цветов, ягод и теста пирожных. Мыловарение - очень интересное занятие, чувствуешь себя немножко волшебником!
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.
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