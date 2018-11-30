Мария Храмцова: Чувствую себя немножко волшебником

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Мастер Мария Храмцова приготовила для покупателей новогодней «АРТ-Ели» сувенирное мыло ручной работы.

- Мыловарением я начала заниматься четыре года назад, когда под Новый год мне подарили мишку Тедди, сделанного из мыла и пахнувшего «детством». Удивило, как можно из обычного кусочка мыла сделать произведение искусства. Захотелось сделать подобное, - вспоминает Мария.