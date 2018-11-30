Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Ольга Дастик: Знакомые начали просить сделать для них что-то особенное

30 ноября 2018 года, 10:33

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Ольге Дастик стать мастером помогла собственная свадьба.

Фото предоставлено Ольгой Дастик.

В 2015 году, в преддверии своей свадьбы, я задумалась об оформлении зала. Посмотрев сотни работ по интернету, попробовала сделать свадебный набор. Оформление начала с бутылок шампанского, поняла, что сложного в принципе для меня ничего нет. Методом проб и ошибок оформила бутылки, две пары бокалов, семейный очаг, казну, подушечку для колец, свидетельство о браке и книгу пожеланий и полностью создала украшения для зала. Спустя три года набор стоит и не изменил своего внешнего вида.

Ольга Дастик,
мастер
Фото предоставлено Ольгой Дастик.
Затем Ольга увлеклась изготовлением аксессуаров для волос.

- Знакомые начали просить сделать для них что-то особенное, - продолжает Ольга. - Сначала сомневалась, стоит ли продавать свои изделия, но все-таки решилась.

Фото предоставлено Ольгой Дастик.
В 2017 году Ольга создала группу и стала делать не только украшения для волос, но и увлеклась созданием различных композиций из конфет. В ее арсенале: букеты и корзины с цветами, оформление бутылок, ростовые цветы и многое другое.

На ярмарке будут представлены шары и ангелочки на елку из лент и забавные хрюшки, интерьерные елочки из сизаля и елочки- топотушки, съёмные украшеняе для шампанского в виде елок с розами, внутри каждой - конфета и ананасы, подвески с конфетами на бутылки, банты на резинках и заколках с мультяшными героями, новогодние домики и многое другое.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

Чтобы не упустить интересные новости, вступайте в официальную группу мероприятия ВКонтакте.

Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Инна Горяева и Юлия Скорнякова: Наши подсвечники из шишек прекрасно
«Псковпассажиравтотранс» не имеет задолженности по заработной плате перед работниками
Презентация книги «Пушкин на каждый день» состоится в Пскове 5 декабря
Участники первого Псковского медиафорума приступили к разговору о медиа проектах
Мошенница представилась сотрудницей банка и украла у великолучанки деньги с карты
Современные молодёжные проекты обсуждают участники первого Псковского международного медиафорума
Псковский губернатор Михаил Ведерников подсказал журналистам, где искать инсайды
Областное МЧС рассказало, какой будет погода в декабре в Псковской области
Михаил Ведерников: Псковская область – естественный дипломатический центр

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Ярмарка «ART-ель»
В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART- ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона.

Общество / Семья
30 ноября 08:56

Деньгами и землёй

Как поддерживают семьи с детьми в Псковской области (ИНФОГРАФИКА)

Общество / Закон
30 ноября 10:06

Миллионы миллионов

Четыре компании разделили в Псковской области рынок школьного питания

Общество
28 ноября 15:48

Мальчик с обложки

Лицом журнала «Я — первоклассник!» стал Даниил Басов