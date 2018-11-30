Ольга Дастик: Знакомые начали просить сделать для них что-то особенное

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
Ольге Дастик стать мастером помогла собственная свадьба.
Фото предоставлено Ольгой Дастик.
В 2015 году, в преддверии своей свадьбы, я задумалась об оформлении зала. Посмотрев сотни работ по интернету, попробовала сделать свадебный набор. Оформление начала с бутылок шампанского, поняла, что сложного в принципе для меня ничего нет. Методом проб и ошибок оформила бутылки, две пары бокалов, семейный очаг, казну, подушечку для колец, свидетельство о браке и книгу пожеланий и полностью создала украшения для зала. Спустя три года набор стоит и не изменил своего внешнего вида.
Ольга Дастик,
мастер
Затем Ольга увлеклась изготовлением аксессуаров для волос.
Фото предоставлено Ольгой Дастик.
- Знакомые начали просить сделать для них что-то особенное, - продолжает Ольга. - Сначала сомневалась, стоит ли продавать свои изделия, но все-таки решилась.
В 2017 году Ольга создала группу и стала делать не только украшения для волос, но и увлеклась созданием различных композиций из конфет. В ее арсенале: букеты и корзины с цветами, оформление бутылок, ростовые цветы и многое другое.
Фото предоставлено Ольгой Дастик.
На ярмарке будут представлены шары и ангелочки на елку из лент и забавные хрюшки, интерьерные елочки из сизаля и елочки- топотушки, съёмные украшеняе для шампанского в виде елок с розами, внутри каждой - конфета и ананасы, подвески с конфетами на бутылки, банты на резинках и заколках с мультяшными героями, новогодние домики и многое другое.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.
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