Ольга Дастик: Знакомые начали просить сделать для них что-то особенное

В 2015 году, в преддверии своей свадьбы, я задумалась об оформлении зала. Посмотрев сотни работ по интернету, попробовала сделать свадебный набор. Оформление начала с бутылок шампанского, поняла, что сложного в принципе для меня ничего нет. Методом проб и ошибок оформила бутылки, две пары бокалов, семейный очаг, казну, подушечку для колец, свидетельство о браке и книгу пожеланий и полностью создала украшения для зала. Спустя три года набор стоит и не изменил своего внешнего вида.