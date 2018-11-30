Панельная дискуссия «Россия и Европа: как переводить новости или как сказать правду» проходит в Пскове

Панельная дискуссия «Россия и Европа: как переводить новости или как сказать правду» начала работу в рамках второго дня Псковского международного медиафорума, передает корреспондент «Псковской правды».
Панельная дискуссия «Россия и Европа: как переводить новости или как сказать правду» начала работу в рамках второго дня Псковского международного медиафорума, передает корреспондент «Псковской правды».
Форум собрал ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нём участвуют гости из разных регионов России, а также из республики Беларусь, стран Прибалтики и других государств. Всего на форум прибыли более 350 человек из 6 государств и 24 регионов России.