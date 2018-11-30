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Общество

Панельная дискуссия «Россия и Европа: как переводить новости или как сказать правду» проходит в Пскове

30 ноября 2018 года, 10:13

Панельная дискуссия «Россия и Европа: как переводить новости или как сказать правду» начала работу в рамках второго дня Псковского международного медиафорума, передает корреспондент «Псковской правды».

Фото Юлии Шариповой.
Модераторами выступают первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич и генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Фото Юлии Шариповой.
Напомним, Псковский международный медиафорум под девизом «Новое время - новые медиа» стартовал в Пскове 29 ноября. Его главная цель — создать международную дискуссионную площадку для журналистов, специалистов по связям с общественностью, представителей власти, экспертного и делового сообщества. Форум поможет участникам познакомиться, наладить диалог, обменяться опытом, обсудить проблемы отрасли, презентовать успешные проекты.

Форум собрал ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нём участвуют гости из разных регионов России, а также из республики Беларусь, стран Прибалтики и других государств. Всего на форум прибыли более 350 человек из 6 государств и 24 регионов России.

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