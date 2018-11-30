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Культура

Юные солисты из Псковской области выступят на концерте в Кремлевском дворце

30 ноября 2018 года, 11:05

Учащиеся Детской музыкальной школы № 2 им. М.П. Мусорского города Пскова Анастасия Егорова, Дарья Михайлова, Полина Репина и учащиеся Детской музыкальной школы № 1 им. М.П. Мусорского города Великие Луки Алина Жолобова и Мария Акентьева примут участие в концерте сводного Детского хора России. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Возглавит делегацию от Псковской области член правления Псковского филиала Всероссийского хорового общества, заместитель директора Детской музыкальной школы № 2 им. М.П. Мусорского Марина Кособокова.

Концерт состоится 27 декабря в государственном Кремлевском дворце. Сводный Детский хор России - уникальный, один из самых многочисленных хоровых коллективов страны. В концерте примут участие более 500 талантливых детей почти из всех регионов России.

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