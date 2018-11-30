Виктор Дуля хочет досрочно сложить полномочия депутата Псковского облсобрания

Виктор Дуля по собственному желанию досрочно сложил полномочия депутата областного Собрания шестого созыва. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Вопрос о прекращении депутатских полномочий был рассмотрен на 26-й сессии регионального парламента. Ранее член фракции КПРФ направил письменное заявление на имя председателя областного Собрания Александра Котова, где пояснил, что принял решение покинуть региональный парламент по состоянию здоровья и слагает с себя полномочия с 10 декабря 2018 года.