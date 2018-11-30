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Общество

Виктор Дуля хочет досрочно сложить полномочия депутата Псковского облсобрания

30 ноября 2018 года, 10:15

Виктор Дуля по собственному желанию досрочно сложил полномочия депутата областного Собрания шестого созыва. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Вопрос о прекращении депутатских полномочий был рассмотрен на 26-й сессии регионального парламента. Ранее член фракции КПРФ направил письменное заявление на имя председателя областного Собрания Александра Котова, где пояснил, что принял решение покинуть региональный парламент по состоянию здоровья и слагает с себя полномочия с 10 декабря 2018 года.

Заявление депутата было рассмотрено комиссией по вопросам депутатской деятельности и Регламенту, а затем всем депутатским корпусом на сессии регионального парламента.
Фото предоставлено пресс-службой Псковского областного Собрания депутатов.
Вакантный мандат по решению обкома КПРФ будет передан одному из кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва, участвовавшему в выборах в составе Единого списка кандидатов от КПРФ. Окончательное решение примет Избирательная комиссия Псковской области.

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