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Общество

Елена Лебедева: Мои цветы не завянут и долго будут радовать

30 ноября 2018 года, 09:55

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Мастер Елена Лебедева приготовила для новогодней «АРТ-Ели» подарки ручной работы, в том числе интерьерные цветочные композиции в кофейных чашках.

Цветы сделаны из фоамирана – легкого, воздушного и нежного материала. Такие цветы не завянут и долго будут радовать.

Елена Лебедева, мастер
Фото предоставлено Еленой Ледебевой.
Мини-композиции будут представлены в различной цветовой гамме. Также на ярмарке покупатели могут приобрести поздравительные открытки, подарочный коробочки, топиарии и украшения из фоамирана.

Фото предоставлено Еленой Ледебевой.
Фото предоставлено Еленой Ледебевой.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

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Ярмарка «ART-ель»
В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART- ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона.

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