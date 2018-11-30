Елена Лебедева: Мои цветы не завянут и долго будут радовать

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
Мастер Елена Лебедева приготовила для новогодней «АРТ-Ели» подарки ручной работы, в том числе интерьерные цветочные композиции в кофейных чашках.
Цветы сделаны из фоамирана – легкого, воздушного и нежного материала. Такие цветы не завянут и долго будут радовать.
Елена Лебедева, мастер Мини-композиции будут представлены в различной цветовой гамме. Также на ярмарке покупатели могут приобрести поздравительные открытки, подарочный коробочки, топиарии и украшения из фоамирана.
Фото предоставлено Еленой Ледебевой.
Фото предоставлено Еленой Ледебевой.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.
Фото предоставлено Еленой Ледебевой.
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