Елена Лебедева: Мои цветы не завянут и долго будут радовать

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Мастер Елена Лебедева приготовила для новогодней «АРТ-Ели» подарки ручной работы, в том числе интерьерные цветочные композиции в кофейных чашках.