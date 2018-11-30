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Общество

30 ноября – последний день регистрации участников на конкурс по благоустройству парка в Опочке

30 ноября 2018 года, 09:48

30 ноября в 23.59 завершается предварительная регистрация участников в открытом архитектурном конкурсе на эскизный проект благоустройства территории Вала на реке Великой в Опочке. Подать заявку можно на сайте команда2018.рф. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В конкурсе могут участвовать жители Псковской области, предприятия и организации, коллективы творческих мастерских и студий. Отбор будет проводиться среди «Студентов» и «Профессионалов». Победители в каждой категории получат денежную премию — 35 тыс и 50 тыс рублей соответственно.

1 декабря всем зарегистрированным участникам конкурса будут разосланы задание и исходные материалы для разработки эскизного проекта. Готовые работы будут приниматься до 30 декабря включительно.

Требования к конкурсным работам включают исторический и градостроительный анализ территории, оценку пешеходной и транспортной доступности парка, разработку логотипа, названия и навигации. Проект должен содержать 3D визуализации зон отдыха и семейного досуга, спортивных площадок, предложения по внешнему виду малых архитектурных форм, строений для размещения информации, продаже сувениров, быстрого питания и санузлов.

Общественное пространство должно отвечать требованиям повышенной комфортности и сохранять исторический контекст.

Напомним, заявка Опочецкого района на благоустройство городского вала стала одним из 80 победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Муниципалитет получит 50 млн рублей из федерального бюджета.

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