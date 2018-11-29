Главный редактор газеты «Аргументы и факты-Псков» Лариса Малкова получила награду «За вклад в профессию»

- Я люблю когда мои журналисты получают награды, мне не комфортно самой их получать. Но пусть эта награда будет, потому что есть замечательный повод: 40 лет федеральному «АиФ» и, самое главное, 20 лет «АиФ» региональному. Хочу сказать «спасибо» своим замечательным коллегам, которых так мало, и которые делают так много. Они ведут соцсети, они проводят конкурсы, они пишут в газету, наполняют сайт, и, все таким маленьким коллективчиком, -прокомментировала свою награду журналист.

Главный редактор «Аргументы и факты-Псков» Лариса Малкова , которая руководит изданием 6-ой год, на первом Псковском международном форуме СМИ получила награду в номинации «За вклад в профессию», передает корреспондент «Псковской правды». Стеклянный шар журналисту вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Лариса Малкова отдала профессии журналиста много лет, сегодняшняя награда непервая, полученная ею. Главред газеты «Аргументы и факты-Псков» Лариса Малкова в начале этого года стала лауреатом Всероссийского конкурса фонда Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». Она победила с публикацией «Санитарный год: порядок по всем правилам».

Напомним, Псковский двухдневный международный медиафорум проходит под девизом «Новое время - новые медиа». В его программе - пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах.

Форум в Пскове собрал ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нём принимают участие гости из разных регионов России, а также из Белоруссии, стран Балтии и других государств.

Мероприятие проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Федерального агентства по делам национальностей, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовым коммуникациям, а также администрации Псковской области.