Губернатор наградил фотокора «Псковской правды» Андрея Степанова за верность профессии

Напомним, Андрей Степанов не раз становился обладателем наград за свои снимки. В октябре 2015 года он попал в тройку лучших в номинации «Фотовзгляд на Северо-Запад» за репортаж о жизни ветерана войны. А именно: историю Натальи Матросовой, которая после пожара в доме была вынуждена жить в холодном гараже.

Отметим, Псковский двухдневный международный медиафорум проходит под девизом «Новое время - новые медиа». В его программе - пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах.

Форум в Пскове собрал ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нём принимают участие гости из разных регионов России, а также из Белоруссии, стран Балтии и других государств.

Мероприятие проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Федерального агентства по делам национальностей, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовым коммуникациям, а также администрации Псковской области.