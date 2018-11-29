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Общество

Губернатор наградил фотокора «Псковской правды» Андрея Степанова за верность профессии

29 ноября 2018 года, 20:42

Фотокорреспондент «Псковской правды» Андрей Степанов, который уже более 10 лет работает в издании, получил награду из рук губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в номинации «За верность профессии» на первом Псковском международном форуме СМИ, передает корреспондент «Псковской правды».

Фото Юлии Шариповой.

Для меня это было очень неожиданно и почетно. Приятно, что твой труд оценили коллеги. Награда, полученная в профессиональном сообществе, всегда очень важна.

Андрей Степанов, фотокорреспондент
Награждение состоялось в спортивно-развлекательном парке «Простория».

Напомним, Андрей Степанов не раз становился обладателем наград за свои снимки. В октябре 2015 года он попал в тройку лучших в номинации «Фотовзгляд на Северо-Запад» за репортаж о жизни ветерана войны. А именно: историю Натальи Матросовой, которая после пожара в доме была вынуждена жить в холодном гараже.

Отметим, Псковский двухдневный международный медиафорум проходит под девизом «Новое время - новые медиа». В его программе - пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах.

Форум в Пскове собрал ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нём принимают участие гости из разных регионов России, а также из Белоруссии, стран Балтии и других государств.

Мероприятие проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Федерального агентства по делам национальностей, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовым коммуникациям, а также администрации Псковской области.

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