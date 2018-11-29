Дискуссионная площадка ассоциации «Электронная электоральная политика» заработала в Пскове

Обсуждение электронной электоральной политики началось в рамках первого Псковского международного форума СМИ, передает корреспондент «Псковской правды».
Обсуждение электронной электоральной политики началось в рамках первого Псковского международного форума СМИ, передает корреспондент «Псковской правды».
Форум соберёт ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нём примут участие гости из разных регионов России, а также из республики Беларусь, стран Прибалтики и других государств.
В программе Медиафорума — пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты подробно и компетентно разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.