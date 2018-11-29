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Общество

Дискуссионная площадка ассоциации «Электронная электоральная политика» заработала в Пскове

29 ноября 2018 года, 18:00

Обсуждение электронной электоральной политики началось в рамках первого Псковского международного форума СМИ, передает корреспондент «Псковской правды».

Фото Светланы Синцовой.
На секции выступят и ответят на вопросы участников форума авторский telegram-канал «Политджойстик» Марат Баширов, председатель ОО «Гуманитарное развитие» Луиза Гумроян, медиаэксперт Алексей Дементьев, политический консультант глава PR-агенство «Красная площадь» Константин Долгов и главный редактор журнала «Окно в Европу» Алексей Заренков.

Фото Светланы Синцовой.
Напомним, Псковский международный медиафорум под девизом «Новое время - новые медиа» пройдёт в Пскове 29-30 ноября. Главная цель форума — создать международную дискуссионную площадку для журналистов, специалистов по связям с общественностью, представителей власти, экспертного и делового сообщества. Форум поможет участникам познакомиться, наладить диалог, обменяться опытом, обсудить проблемы отрасли, презентовать успешные проекты.

Форум соберёт ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нём примут участие гости из разных регионов России, а также из республики Беларусь, стран Прибалтики и других государств.

В программе Медиафорума — пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты подробно и компетентно разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.

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