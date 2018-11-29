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Общество

Создание и работу эффективных медиахолдингов обсуждают на Псковском международном медиафоруме

29 ноября 2018 года, 16:22

Создание и работу эффективных медиахолдингов начали обсуждать в рамках первого Псковского международного форума СМИ, передает корреспондент «Псковской правды».

Фото Натальи Барановой.
На секции выступят и ответят на вопросы участников форума и.о. директора КЧ РГАУ «Центр связи и развития коммуникаций» (Телеканал «Архыз 24») Станислав Беляков, директор Новгородского медиахолдинга «Агентство информационных коммуникаций» (ОГАУ «АИК») Сергей Бондаренко, директор департамента информационных проектов РИА «Федерал Пресс» Анна Ефремова.

Фото Натальи Барановой.
Напомним, Псковский международный медиафорум под девизом «Новое время - новые медиа» пройдёт в Пскове 29-30 ноября. Главная цель форума — создать международную дискуссионную площадку для журналистов, специалистов по связям с общественностью, представителей власти, экспертного и делового сообщества. Форум поможет участникам познакомиться, наладить диалог, обменяться опытом, обсудить проблемы отрасли, презентовать успешные проекты.

Форум соберёт ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нём примут участие гости из разных регионов России, а также из республики Беларусь, стран Прибалтики и других государств.

В программе Медиафорума — пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты подробно и компетентно разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.

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