Фотовыставки «Россия начинается здесь» и «15 чудес Псковщины» открылись в областном центре

Фотовыставки «Россия начинается здесь» и «15 чудес Псковщины» заработали в рамках первого Псковского международного Медиафорума, передает корреспондент «Псковской правды».
Фотовыставки «Россия начинается здесь» и «15 чудес Псковщины» заработали в рамках первого Псковского международного Медиафорума, передает корреспондент «Псковской правды».
Выставки сформированы по итогам конкурсов пейзажных фотографий, которые проводила редакция «Комсомольской правды - Псков» и Псковская лента новостей.
Форум соберёт ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нём примут участие гости из разных регионов России, а также из республики Беларусь, стран Прибалтики и других государств.
В программе Медиафорума — пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты подробно и компетентно разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.