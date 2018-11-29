Продолжаются поиски пропавшей жительницы садоводческого товарищества Луизы Петровой (ФОТО)

Разыскивается пропавшая без вести Петрова Луиза Дмитриевна, 1941 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

17 июня текущего года она ушла из дома в садоводческом товариществе «Радуга» Псковского района и пропала.