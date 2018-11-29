Наталья Маликова: Самую первую Бабуську, я оставила в своей семье

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Этот год был богат для мастера Натальи Маликовой на интересные события.