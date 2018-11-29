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Общество

Наталья Маликова: Самую первую Бабуську, я оставила в своей семье

29 ноября 2018 года, 17:06

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Этот год был богат для мастера Натальи Маликовой на интересные события.

Фото предоставлено Натальей Маликовой.

Мне удалось поучаствовать в нескольких творческих конкурсах. И очень радует, что мои игрушки заняли призовые места. Считаю, что каждый мастер обязательно должен принимать участие в конкурсах. Ведь конкурс- это выход из зоны комфорта, творческий пинок, и благодаря такому «пинку» я сделала любимую, моими подписчиками, Бабуситу- Чучелиту.

Наталья Маликова, мастер
Фото предоставлено Натальей Маликовой.
Темой звездного для Натальи конкурса было «Пугало огородное». От мастеров требовалось создать пугало в любой технике, будь то мишка-тедди, куклы, игрушки или настоящее пугало в огороде.

- Моя основная тема, это новый год, а материал-вата, поэтому я делала ватную елочную игрушку, - продолжает Наталья. - При создании игрушки хотелось отойти от общепринятого, банального образа пугала. Поэтому родился образ бабули- садовницы, в широкополой шляпе, с лейкой в руке и обязательно, в окружении птиц и стрекоз. Самым сложным этапом оказалось создание аксессуаров. На создание одной только лейки ушел целый день - клеила из бумаги, высота лейки 3, 5 см. А еще нужно было сделать ворон, очки, и порхающую, над шляпой, стрекозу. Но, когда игрушка была готова и все элементы соединились воедино, стало понятно- работа удалась. Игрушка получила имя Бабусита- Чучелита (от слова чучело) и вошла в ряды призеров. Уже после конкурса, на заказ, я сделала еще три таких игрушки. Все игрушки уже обрели свой дом. Но самую первую Бабуську, я оставила в своей семье. Уж очень она мне дорога. Бабулька получилась очень активной и любознательной, поэтому напросилась со мной, участвовать в ярмарке.

Фото предоставлено Натальей Маликовой.
На ярмарку Наталья возьмет и другие ватные елочные игрушки. Среди них :снеговики, детки, ангелы, и, конечно, символ года- свинки, а также подставочные фигуры под елку в виде Деда Мороза.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

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