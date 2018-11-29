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Общество

Светлана Петрова: Покупаю скучную чашку и превращаю её в дизайнерскую вещь

29 ноября 2018 года, 14:52

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Для ярмарки мастер Светлана Петрова приготовила посуду, декорированную полимерной глиной. Мастер признается, что материал для творчества - полимерную глину – она открыла для себя недавно

Можно смело заявить, что декорирование глиной – один из самых креативных, ярких и неординарных способов рукоделия. С его помощью можно создавать удивительные вещи, несущие атмосферу тепла и уюта. Посуды в магазине очень много, но она не вызывает восторг. Я покупаю недорогую скучную чайную чашку и превращаю ее в дизайнерскую вещь с душой!

Светлана Петрова, мастер
На ярмарке «АРТ-Ель» будут представлены кружки, декорированные полимерной глиной, разных по характеру и типажу поросят, магниты с символом наступающего года, чайные смеси, упакованные в нарядные, новогодние пакетики и коробочки, имбирные пряники в виде поросят.

- В общем на моем столике вас ждет поросячий восторг, - говорит мастер.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

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