Светлана Петрова: Покупаю скучную чашку и превращаю её в дизайнерскую вещь

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Для ярмарки мастер Светлана Петрова приготовила посуду, декорированную полимерной глиной. Мастер признается, что материал для творчества - полимерную глину – она открыла для себя недавно