Великолукской лучнице Александре Савенковой присвоили звание заслуженного мастера спорта

Спортсменке областного Центра спортивной подготовки, члену сборной команды Псковской области и России по стрельбе из лука Александре Савенковой присвоили почетное звание «Заслуженный мастер спорта России». Соответствующий приказ подписал Министр спорта РФ Павел Колобков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александра Савенкова занимается стрельбой из лука почти 11 лет и уже является мастером спорта международного класса по стрельбе из блочного лука. Она — многократный призер и победитель всероссийских и международных соревнований. В феврале этого года выиграла Кубок мира.

В свои 22 года спортсменка становилась чемпионом мира и Европы среди юниоров, дважды была Чемпионкой России.

Тренирует Александру заслуженный работник физической культуры и главный тренер сборной Псковской области по стрельбе из лука Виталий Андреев.

«Главные качества характера, которые помогли ей добиться таких высоких результатов, — это высокая самоотдача, умение управлять собой, слушать и слышать наставника, - считает Виталий Андреев.