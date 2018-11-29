В Пскове на Завеличье закрасили больше сотни надписей с рекламой наркотиков

В Пскове полицейские и представители общественности провели антинаркотический рейд. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В рамках его со стен и фасадов ряда зданий в областном центре была удалена незаконная реклама наркотических средств и психотропных веществ. Так, только на территории Завеличья участниками акции закрашено порядка ста надписей, содержащих рекламу наркотиков. Отметим, что подобные профилактические мероприятия проводятся в регионе на постоянной основе. В текущем году было удалено более 500 такого рода граффити.

Проблема распространения рекламы наркотических средств является достаточно острой. Для этого наркодилерами используются возможности социальных сетей, различных мессенджеров, а также граффити на стенах жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

Для своевременного реагирования на появление подобной «настенной» наркорекламы представители УКОН УМВД проводят не только специальные рейды, но и направляют соответствующие предписания в управляющие компании.