Первый форум средств массовой информации стартовал в Псковской области

В Пскове начался двухдневный международный медиафорум под девизом «Новое время - новые медиа». В его программе - пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.

Форум собрал ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ Псковской области, журналистов. В нем участвуют гости из разных регионов России, а также из Белоруссии, стран Балтии и других государств.

На Псковском медиафоруме будут вручены профессиональные премии специалистам в области медиаиндустрии, а также вручены призы и награды партнёрам мероприятия.

Номинации:

• Открытие – за выдающиеся достижения, отмеченные профессиональным сообществом, за подготовку и успешную реализацию проекта, за высокий уровень профессионализма, творческий поиск и упорный труд

• Верность - за верность профессии, Псковской области (или району), за верность традициям, за открытые, честные и мудрые материалы и передачу опыта молодому поколению.

• Вклад – за весомый личный вклад в работу журналистского сообщества, большой вклад в формирование информационного пространства Псковской области, профессиональный личный вклад в реализации проекта, за вклад в подготовку и продвижение проекта, за большой личный вклад в работу команды (редакции), выдающиеся профессиональные качества, за вклад в развитие партнёрских связей.

Мероприятие проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Федерального агентства по делам национальностей, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовым коммуникациям, а также администрации Псковской области.