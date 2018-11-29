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Общество

Наталья Романова: Отдыхаю, когда творю красоту

29 ноября 2018 года, 09:03

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Наталья увлеклась изготовлением украшений с легкой руки племянницы, которая работает парикмахером и визажистом.

Фото предоставлено Натальей Романовой.

Ей для создания свадебного образа нужны были украшения, и она попросила меня попробовать их сделать. И знаете, получилось с первого раза! Я теперь отдыхаю когда творю красоту, а какая радость, когда мои работы нравятся людям!

Наталья Романова, мастер
Фото предоставлено Натальей Романовой.
Свою первую брошь «Совушка» Наталья делала для себя.

- Когда сделала, влюбилась и уж, конечно, о продаже речи не могло и быть! Носила с радостью и гордостью: сама сделала, моё творение!

В этом году Наталья принимала участие в фестивале меда. И сын уговорил ее положить любимую брошь рядом с остальными украшениями в качестве примера. Изделие сразу заметили.

Фото предоставлено Натальей Романовой.
- Подошла покупательница и сразу обратила внимание на мою брошь. Сказала, что она очень красивая, а она как раз ищет подарок для подруги. Одним словом, уговорила продать. Я потом дома даже плакала. Надеюсь, что моя «Совушка» приносит радость своей обладательнице! И счастье!

На новогодней ярмарке мастер представит серьги с перьями, серьги- кисти, броши, браслеты, украшения для причесок для взрослых модниц и маленьких принцесс.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

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