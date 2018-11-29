Наталья Романова: Отдыхаю, когда творю красоту

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Наталья увлеклась изготовлением украшений с легкой руки племянницы, которая работает парикмахером и визажистом.