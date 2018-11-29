Юлия Стрехмет: Ни один ребёнок не останется равнодушным

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи. Специально к ярмарке-2018 Юлия Стрехмет подготовила новую серию новогоднего текстиля «Лесные звери».

Все изделия в данной серии выполнены из очень красивой и яркой полульняной ткани с изображениями различных животных. На мой взгляд, ни один ребенок не останется равнодушным и с удовольствием будет их рассматривать и задавать вам кучу вопросов, останется придумать интересную историю, связанную с этими зверятами и Дедом Морозом. Юлия Стрехмет, мастер

В серию входят: носочки для подарков, наволочки на декоративные подушки и новогодняя гирлянда. - В носочки можно положить красиво упакованные детские подарки. Если подарки слишком большие, то можно придумать интересный квест по их поиску, а в носочек положить карту с заданиями, - продолжает Юлия. - Ребенок с удовольствием будет выполнять новогодние задания и искать свой самый главный и интересный подарок.

Такое приключение и событие в первое утро нового года точно запомнится и оставит только яркие эмоции на долгие годы! Кроме льняного текстиля для украшения интерьера, на ярмарке будет представлен детский трикотаж с яркими и интересными принтами в виде полюбившихся героев мультфильмов: три кота, мимимишки, тачки.

Юлия Стрехмет занимается рукоделием более семи лет. Начинала с текстильных игрушек, выполненных в стиле Тильда, потом были мишки Тедди. На творчество вдохновляют двое детей. Сегодня основное направление творчества мастера - пошив льняного текстиля: наборы столового белья, наборы для кухни, сумки, текстиль для украшения интерьера к праздникам, текстиль для детских комнат, детская и взрослая одежда.