Псковскому предприятию «Титан» вручили свидетельство резидента «Моглино»

Псковский завод «Титан-Полимер» (предприятие ГК «Титан») получил официальный документ, подтверждающий статус резидента Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Официальная церемония состоялась 28 ноября в Санкт-Петербурге в рамках 12-го Международного инновационного форума «Российский промышленник».Соответствующее свидетельство руководителю предприятия Герману Петрушко вручила генеральный директор ОЭЗ ППТ «Моглино» Ольга Торбич.

«Наше производство строится в Псковской области, оно внесет существенный вклад в развитие экономики региона и даст толчок для развития малого и среднего бизнеса, — отметил Герман Петрушко на церемонии. — Уверенная команда профессионалов и опыт Группы компаний «Титан» в строительстве и запуске современных производственных модностей помогут нам реализовать проект в заявленные сроки с получением высоких финансово-экономических результатов».

Напомним, что Псковский завод «Титан-Полимер» был зарегистрирован в феврале 2018 года с целью создания производства полиэтилентерефталата и переработки полимеров.