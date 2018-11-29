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Культура

Юных псковичей приглашают на праздничную программу «Новогоднее путешествие»

29 ноября 2018 года, 09:37

Псковский областной центр народного творчества (ул. Некрасова, 10) приглашает с 17 по 21 декабря учащихся 1-5 классов на праздничную интерактивную программу новогоднего путешествия:

- в историю и традиции зимних праздников псковичей;

- в мир новогодних песен и сказок;

- в таинство рождественских гаданий;

- в страну «Мультипутию».

Насыщенная, увлекательная и познавательная программа познакомит детей с историей и традициями зимних праздников псковичей. Ребята узнают, как в деревнях готовились к Новому Году и Рождеству, как гадали девушки на Святках, как ходили ряженые колядовать по домам. Музыкальная викторина перенесёт детей в мир новогодних мультфильмов и детских фильмов советской поры.

Информация и запись по телефонам: 75-26-89, 8 (953)246-14-19 — Фёдорова Вера Васильевна

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