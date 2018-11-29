Великолучанин обчистил частный дом и попал в тюрьму на 3,5 года

Три с половиной года проведет великолучанин в колонии строгого режима за кражу имущества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В июне текущего года в частный дом на улице Псковской в Великих Луках через незакрытую дверь подвального помещения было совершено незаконное проникновение. Отсюда похитили металлические и чугунные дверцы от печи, а также насосную станцию. Ущерб для хозяйки дома составил более шестнадцати тысяч рублей. Непрошеный гость с краденым скрылся.

Преступником оказался 40-летний не работающий, ранее судимый местный житель.