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Происшествия

Великолучанин обчистил частный дом и попал в тюрьму на 3,5 года

29 ноября 2018 года, 09:34

Три с половиной года проведет великолучанин в колонии строгого режима за кражу имущества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В июне текущего года в частный дом на улице Псковской в Великих Луках через незакрытую дверь подвального помещения было совершено незаконное проникновение. Отсюда похитили металлические и чугунные дверцы от печи, а также насосную станцию. Ущерб для хозяйки дома составил более шестнадцати тысяч рублей. Непрошеный гость с краденым скрылся.

Преступником оказался 40-летний не работающий, ранее судимый местный житель.

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