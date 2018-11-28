Псковичам сообщили о поддельных сайтах для уплаты налоговой задолженности

Жителей Псковской области предупредили о появлении фальшивых интернет-сайтов, которые предлагают произвести уплату налогов и при этом берут комиссию за свои услуги, которая может превышать 70% от начисленных налогов.

- Настоятельно не рекомендуем вводить реквизиты своих банковских карт на сторонних ресурсах, а также переходить по ссылкам в письмах с сообщениями о налоговой задолженности, - сообщили «Псковской правде» в УФНС России по Псковской области.

Узнать о своей задолженности, а также оплатить налоги можно с помощью сервиса «Личный кабинет для физических лиц» на официальном сайте ФНС России, доступ к которому можно получить в любой налоговой инспекции. Кроме того, оплата налогов доступна зарегистрированным пользователям сайта Госуслуги, а также онлайн-кабинетов банков-партнеров ФНС России.

Напомним, до окончания срока уплаты имущественных налогов за 2017 год осталось всего 5 дней. Последний день уплаты - 3 декабря.