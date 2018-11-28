Две путевки в финал первенства России по волейболу разыгрывают в Пскове

С 27 ноября по 3 декабря Псков принимает у себя участников полуфинала первенства России по волейболу, команды юношей 2002-2003 годов рождения Северо-Запада и центра России. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

Уже в четвертый раз в гости к псковским спортсменам приехали команды из республик Карелии и Коми, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей.

Десять команд разделены на две группы, которые на предварительном этапе определят сильнейших в подгруппах, а затем сильнейший квартет в финальной стадии разыграет две путевки в большой финал первенства России, а другие команды разыграют последующие места.

Соревнования проходят в Доме спорта, на набережной реки Великой, 16.