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Общество

Петербуржца задержали в палкинской деревне Черская с героином в кармане

28 ноября 2018 года, 15:42

Жителю Санкт-Петербурга грозит десять лет тюрьмы за незаконное хранение наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

8 сентября нынешнего года наркополицейские задержали этого 27-летнего парня в кафе, расположенном в деревне Черская Палкинского района. В ходе досмотра в кармане его брюк полицейские обнаружили героин массой 91,07 грамма, что является крупным размером.

Отметим, обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

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