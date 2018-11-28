Петербуржца задержали в палкинской деревне Черская с героином в кармане

Жителю Санкт-Петербурга грозит десять лет тюрьмы за незаконное хранение наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

8 сентября нынешнего года наркополицейские задержали этого 27-летнего парня в кафе, расположенном в деревне Черская Палкинского района. В ходе досмотра в кармане его брюк полицейские обнаружили героин массой 91,07 грамма, что является крупным размером.

Отметим, обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.