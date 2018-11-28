День любительского театра «Своя игра» пройдёт в Новоржеве 30 ноября

30 ноября Псковский областной центр народного творчества проведёт традиционный День любительского театра «Своя игра». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В этом году мероприятие посвящено 50-летию присвоения звания «Народный самодеятельный коллектив» Новоржевскому народному театру. Участниками Дня театра станут два любительских театральных коллектива из Новоржева и Новосокольников. Спектакли пройдут на сцене Новоржевского культурно-спортивного комплекса (ул. Германа, 65). Начало показа в 12.00.

На «Свою игру» приглашены руководители народных, любительских театров, драматических кружков, клубов любителей театра их всех районов Псковской области. В рамках мероприятия будут показаны спектакли «Ночь перед Рождеством» Новоржевского народного театра (руководитель – Дарина Минаева) и «Кошка, которая гуляет сама по себе» театрального коллектива «Ливень» Детской школы искусств Новосокольников (руководитель – Тамара Андреева).

Организаторы уверены, что участие в Дне любительского театра стимулирует творческие коллективы к обновлению репертуара, способствует повышению уровня исполнительского мастерства артистов.